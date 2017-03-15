經典賽》波多黎各今戰多 前猿投羅曼先發

波多黎各羅曼（資料照，法新社）

〔記者徐正揚／綜合報導〕本屆經典賽美洲區8強賽將移師聖地牙哥，在教士隊主場沛可球場舉行，首戰於台灣時間今天上午9點登場，由上屆冠、亞軍多明尼加與波多黎各交手，波多黎各預計推出台灣球迷非常熟悉的羅曼先發，多明尼加則派出效力紅雀的馬丁尼茲把關。

多明尼加馬丁尼茲把關。（資料照，法新社）

波多黎各與多明尼加在本屆分組預賽都是3戰全勝，上屆兩隊交手3次，波多黎各在預賽、複賽各以2：4、0：2兩度小輸2分，冠軍戰再以0：3落敗；波多黎各自2006年8強賽首次交手以7：1大勝後，對多明尼加已連吞3敗。

現年38歲的羅曼，曾效力中職兄弟象、Lamigo桃猿，連續4屆代表波多黎各參賽，在經典賽累計1勝1敗、防禦率1.74、投10.1局、奪8次三振，本屆尚未出賽；而在波多黎各牛棚內，也曾效力兄弟與猿隊的米吉亞，有機會在後段登板。

多明尼加原本打算派效力雙城的桑塔納先發，但他第2輪才加入，總教練阿盧仔細評估後，決定派出首輪對加拿大投4局失1分的馬丁尼茲上陣。根據經典賽新規定，各隊有10名投手特別名單，每晉級一輪可更換兩位投手。

美明戰委內瑞拉 投手添戰力

美國明在8強賽碰上委內瑞拉，教練團也要補投手，巨人先發薩瑪傑哈、新任終結者梅倫森都有機會加入；光芒先發歐多里齊也被徵詢，雖然他一直在關注經典賽，但要看出賽日期能否配合熱身賽作息才會決定。