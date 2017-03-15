經典賽》卡砲追平轟 委逆轉晉8

委內瑞拉巨砲卡布雷拉9局上轟出追平陽春彈。（美聯社）

〔記者徐正揚／綜合報導〕第4屆經典賽昨進行第1輪唯一的加賽，委內瑞拉靠9局上灌進3分，以4：3逆轉勝義大利，取得本屆8強最後一席。

上季在大聯盟共轟出165發全壘打的委內瑞拉打線，前5局被只在大聯盟出賽7場的莫里斯三振5次，安打直到第6局莫里斯退場才開張；打完8局以1：2落後，9局上，義大利換上即將來台加盟統一獅的狄馬克，投第2球就被大聯盟敲446轟、老虎巨砲卡布雷拉轟出追平陽春彈。

委內瑞拉士氣大振，先靠保送加安打首次超前，1出局一、三壘有人時，再下達強迫取分追加保險分；9局下派K-Rod護盤，第1球也被利迪轟出陽春彈，但立即連續製造3個滾地球出局，以1分險勝，參賽4屆第3次闖進8強。

總教練維茲奎爾指出，因墨西哥少抓1個出局數，委內瑞拉才有加賽資格，但在收到通知前彷彿身處地獄邊緣，晉級8強得來不易，他為球隊感到驕傲，「記得球員時期，在世界大賽第7戰前壓力很大，到昨晚之前，我沒再有過那種感覺，現在只想睡個好覺。」他說。

委內瑞拉在經典賽最佳成績是2009年打進4強，上屆在C組連續輸給多明尼加、波多黎各，首次於第1輪被淘汰。下一場將是台灣時間16日早上9點對戰美國。