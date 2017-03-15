經典論戰》F組宛如國家盃世界大賽

曾拳腳相向的歐多（右）與包提斯塔將在經典賽交手。（資料照，美聯社）

經典賽F組4隊今天開始交戰，美國、多明尼加、委內瑞拉，剛好是2016年大聯盟開季登錄球員中，人數最多的前3名國家，波多黎各則是第5名；4隊經典賽精銳盡出，先發陣容大多是大聯盟明星球員，他們將在這3天打循環賽，被視為國家對抗的「世界大賽」，機會相當難得。

美國隊晉級經典賽F組複賽。（資料照，今日美國）

經典賽雖有很多大聯盟大咖球員婉拒，這次F組湊成4支滿天星列強，加上為國家榮譽而戰，讓身價億萬的明星球員使出渾身解數，對球迷而言，這樣高強度的國際賽，觀戰價值更有別於一般的例行賽。

4強捉對廝殺，場場精采可期，這些大名鼎鼎球星打短期經典賽和大聯盟漫長季賽心態大不同，從預賽開始就可看出他們穿上國家戰袍後專注投入的神情，每一個PLAY都拚命爭搶。

明天美委之戰相隔8年才又對壘，雙方各有20、10名大聯盟明星賽球員，會擦出什麼火花？當多明尼加的包提斯塔後天碰上委內瑞拉的歐多，去年在藍鳥對遊騎兵時揮拳相向的舊恨，是否會搬上經典賽重播？也是球迷期待的觀戰焦點。

對照在東京巨蛋的E組複賽，4隊中除了荷蘭有幾名現役大聯盟球員外，日本隊僅青木宣親一名大聯盟球員，但靠團隊戰力仍保持連勝。去年在大聯盟開季登錄23人、創歷史新高的古巴，卻沒有任何一人參加經典賽，恐也是複賽2連敗瀕臨淘汰的主因。至於缺少大球星的以色列黑馬傳奇能否繼續上演，也有待觀察。（記者黃照敦）