日職》投1局失1分 廖任磊中繼成功

廖任磊（取自讀賣巨人隊臉書）

〔記者吳清正／綜合報導〕巨人隊廖任磊昨在一軍熱身賽中繼1局失1分，巨人隊仍以3：2擊敗軟銀隊，廖任磊拿下中繼成功。

最快球速飆152公里

廖任磊在第8局、3：1領先時登板，第1球就被上林誠知打成內野安打，1出局後被柳田悠岐擊出安打失1分，再被代打的塚田正義擊出安打；所幸中外野手柿澤貴裕長傳本壘，將柳田阻殺出局，沒有讓軟銀隊攻下追平分。

廖任磊被擊出3支安打，送出1次四壞球，最快球速152公里，但直球大多在145公里左右。

大谷復出 首戰就開轟

因右腳踝受傷而退出經典賽的日本火腿隊大谷翔平，昨首度參加熱身賽就開轟。

在札幌舉行的火腿對橫濱一戰，大谷擔任第3棒指定打擊，第1局遭到三振，第4局擊出二壘打，第6局轟出2分全壘打，全場3打數2安打、2打點、2得分。