美職》大聯盟春訓bye 張進德回小聯盟

台灣旅美捕手張進德被下放到小聯盟，結束首度大聯盟春訓。（資料照，美聯社）

〔記者吳清正／綜合報導〕海盜隊昨首度裁減大聯盟春訓名單，包括台灣捕手張進德等4名球員被下放到小聯盟繼續春訓。

張進德今年首次受邀參加大聯盟春訓，因此退出經典賽台灣隊。2月26日首次在熱身賽上場，對金鶯2打數擊出1支陽春全壘打，但之後出賽2場、4打數都沒有安打，3月2日後就沒有再上場。

目前台灣選手只剩馬林魚隊陳偉殷、洛磯隊李振昌和光芒隊胡智為參加大聯盟春訓，紅襪隊林子偉和印地安人隊張育成、朱立人則曾支援大聯盟熱身賽。

前田、達比修都拿勝

大聯盟春訓漸入尾聲，各隊陸續調整春訓名單，主力球員調整也漸入佳境，道奇隊前田健太昨先發3.2局，只被擊出1支安打，飆出7次三振，率隊以3：1擊敗天使，拿下熱身賽首勝。

前田演出3連K和4連K，沒有投出四壞球，但唯一的安打就是普侯斯的全壘打。前田表示，那一球是滑球，沒有投進設定的位置，完完全全的失投。

遊騎兵隊達比修有昨對巨人先發3.1局，被擊出4支安打失1分，投出6次三振、2次四壞球，贏得熱身賽第二勝。