「阿飛」起飛 達欣關鍵活棋

施顏宗（右）本季季後賽表現突出，昨更攻下19分率達欣擊敗璞園。（記者林正堃攝）

一開賽就搶分 球隊定心丸

〔記者林岳甫／新北報導〕達欣二年級生「阿飛」施顏宗，昨首節拿13分、全場19分進帳，且上場時間長達41分07秒為全隊最久，讓外界看見他的成長；未來阿飛也會繼續求進步，要幫球隊取得更多佳績。

季後賽數據三級跳

場均14.3分

施顏宗上季季後賽場均3.9分與4.4籃板，本季至今3場平均14.3分、6籃板，整體數據三級跳；他昨開賽手感更是熱得發燙，先來個4投全進，率隊打出16：0開局。他透露，「我賽前練投的感覺就不錯，也知道璞園一定會放我投，我也可以把握這些出手機會。」

施顏宗擁有勁爆體能，但投籃並不穩定，經過教練團的修正與自我勤練，逐漸建立應有的投籃手感，他表示：「既然我上了SBL舞台，就要不斷進步，不能被其他人追過，所以才會持續加強投籃，現在對投籃就比較有信心了。」

不過，達欣有布拉、周儀翔、蘇翊傑、林冠綸等進攻好手，阿飛明白自己在場上的工作並非進攻，而是先做好防守及展現十足拚勁，未來會保持相同態度，面對任何的賽事甚至整個籃球生涯，他說：「反正我就是盡我所能，用實質成績幫球隊就對了。」