都飆6顆3分球 黃聰翰笑呂政儒悲

裕隆「男模」呂政儒（中）投進6顆三分球，攻下全隊最高24分，可惜最後裕隆仍敗北。（記者林正堃攝）

李恩助拳 台啤領先裕隆1勝

黃聰翰（見圖）與呂政儒都砍6顆3分彈，但台啤搶先1勝，黃聰翰開心握拳為自己喝采。 （記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／新北報導〕機會是留給願意練的人！台啤菜鳥「小台東」黃聰翰本季例行賽上場時間並不固定，但他未曾想過放棄，繼續勤奮訓練，昨對裕隆一戰就狂飆6顆三分球，攻下20分，搭配洋將李恩繳出20分、19籃板，助隊以76：68勝出，系列戰取得2：1領先。

黃聰翰3分彈 改寫生涯新高

黃聰翰礙於上場時間受到壓縮，導致例行賽表現一般，也與本季新人王獎項擦肩而過，但他仍展現極佳態度，只要有機會，就把握時間勤練投籃，他說：「之前上場機會不多，但我想總有輪到我的時候，所以才能一直練投下去。」

黃聰翰在第2戰飆進4顆三分球，攻下18分；他昨再接再厲於三分線上出手9次，命中6顆，攻下20分，再度改寫生涯新高，成為「季後賽限定版」。周俊三說：「黃聰翰擁有出色的外線能力，所以都有一直提醒他上場就是做好自己的工作，且這小子真的不錯，平時練習都很認真。」

裕隆「男模」呂政儒投進6顆三分球，攻下全隊最高24分；賀夫挹注19分與14籃板，但他們在季後賽始終盼不到穩定的第三得分點出現，主帥魏永泰雖試著以鼓勵方式，希望鋒線球員能拿出出色表現，可惜至今都沒有作用，他下一戰考慮用嚴厲的方式督促球員，希望能在第四戰扳回顏面。