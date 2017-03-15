「戴球后」返台 直奔老家

拿下全英公開賽女單冠軍的戴資穎昨載譽歸國，長榮航空也特別獻花表達祝賀。（記者姚介修攝）

〔記者林岳甫、姚介修／綜合報導〕台灣之光！世界羽球球后戴資穎前天贏得全英公開賽女單冠軍，生涯首度在這項大賽封后，也是寶島史上第一人，她昨帶著金牌風光返抵國門，並想趕緊回家看親朋好友。

全英賽鍍金 平常心看待

全英賽是歷史最悠久的羽球賽，至今已邁入107屆，每年都吸引世界各地好手齊聚一堂，想拚下最終榮耀的難度很高，如今戴資穎在英國風光稱后，替台灣羽壇寫新頁，她說：「我每場比賽就是平常心並全力以赴，這次也不例外。」

即便完成史無前例創舉，但對戴資穎而言，趕緊回家休息與見親愛的家人、朋友，才是最重要的事；她奪冠後，馬上收拾行李，從英國搭機返台。

戴資穎搭乘長榮航空BR88回台，長期贊助球后的長榮在第一時間於臉書專頁表達祝賀之意，還安排小戴搭乘Hello Kitty彩繪機，且當她現身桃園機場，還請美麗空姐獻花迎接，小戴說：「謝謝長榮航空帶我飛到世界各地參賽，讓我能以最佳的狀態面對每場比賽。」

戴資穎返台後，暫無安排公開活動，僅確定4月1日以球后之姿，回母校高雄中學參加校慶。