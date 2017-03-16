3人大三元上雙 大帝哈登魏少寫新頁

「大帝」詹姆斯（左）昨達成本季第10次大三元，與火箭哈登、雷霆魏斯布魯克，一同締造單季有3人大三元上雙的紀錄。（今日美國）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕衛冕軍騎士受傷兵影響，近7戰吞下5敗，昨用三分雨擺脫低潮，全場投進19記三分彈，三分球命中率高達63.3%，「大帝」詹姆斯攻下16分、11籃板和12次助攻，達成本季第10次大三元，終場128：96擊敗活塞，收下本季第44勝，拉開與東部排名第二的塞爾提克2.5場勝差。

雷霆魏斯布魯克（左）昨對籃網拿下本季第33次大三元。（美聯社）

火箭哈登（中）本季已累積16次大三元，也是MVP熱門人選。（資料照，美聯社）

同為MVP大熱門

本季是史上難得一見的「大三元年」，雷霆魏斯布魯克昨同步拿下本季第33次大三元，火箭哈登也累積16次，詹姆斯達標後，本季已有3位球員大三元突破雙位數，寫下聯盟新紀錄，這3人也是本季MVP熱門人選。

騎士首節就火力全開，單節轟下44分，其中三分球前10投全命中，開賽前25投砍進22球，用超高命中率於比賽前段就擊垮對手，上半場騎士已取得60：33大幅領先。

三分球命中率破6成 騎士射爆活塞

5天前騎士於客場不敵活塞，昨在主場討回顏面，主帥泰倫魯說：「前一陣子球隊打得很掙扎，希望球隊能找回勝利的節奏，此役轟下大量分數，很快取得大幅領先，這是我們應有的水準。」

明星前鋒洛夫左膝動刀已連續缺陣13場，期間騎士僅拿下7勝6敗，總管葛瑞芬證實，洛夫復元狀況良好，已投入練習，對抗賽後並未產生疼痛感，最快本週日就能歸隊，比預期進度提早近兩週。