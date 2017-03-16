柯瑞慶29歲生日 飆29分奪回龍頭

過29歲生日的柯瑞（右二）昨砍下全場最高的29分，助勇士奪回聯盟龍頭寶座。（美聯社）

〔記者林宗偉／綜合報導〕近況不佳的勇士昨回到甲骨文球場仍打得掙扎，所幸過29歲生日的柯瑞當福星，砍下全場最高的29分，助隊106：104力克七六人，也以53勝14敗擠下馬刺，坐回聯盟龍頭寶座。

勇士前8戰在8個不同城市出賽，兵困馬乏下僅拿3勝5敗，更苦吞4季以來首次3連敗，昨回到主場仍跌跌撞撞，第3節一度落後16分，好在末節急起直追，靠著柯瑞單節包辦12分逆轉戰局。

柯瑞過去4次以壽星身分出賽，平均可拿24.5分、6.3助攻，三分球命中率高達54.1％；此役他儘管三分球僅13投中5，仍拉尾盤貢獻29分、5助攻、7籃板、3抄截，生涯5次生日戰績取得3勝2敗。

「這就是我為什麼愛柯瑞，他從來不會停止出手且失去自信。」勇士總教練柯爾表示，這就是球星的價值所在，就算狀況不好，還是能在關鍵時刻拿分，幫助球隊獲勝。

本季至今，柯瑞三分球命中率僅3成93，是生涯8季以來首次掉到4成以下，而他明星賽後的命中率更只有31.2％，但他不願用低潮形容，認為只是最近一些平常能投進的球沒命中。