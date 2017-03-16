印地安泉網賽》「辛」人笑舊人哭 辛然配晉4

「辛然配」昨打敗辛吉絲前球后搭檔米爾莎，挺進印地安泉網賽4強。（取自詹詠然臉書）

扳倒前球后搭檔米爾莎

〔記者梁偉銘／綜合報導〕瑞士辛吉絲與印度米爾莎這組前世界女雙球后搭檔，拆夥後昨於印地安泉網賽狹路相逢，這回詹詠然跳出來力挺新戰友，和辛吉絲聯手以6：4、6：4扳倒第4種子米爾莎／史崔可娃（捷克），挺進4強。

「我們需要這樣的比賽，來讓彼此的信任和默契更扎實！」詹詠然表示，對手不論實力與名氣俱屬全球頂尖，何況米爾莎先前還與辛吉絲聯手橫掃群雌，並列全球第一，如今扳倒勁敵，讓彼此士氣大振，辛吉絲也給她一個熱情擁抱，慶賀勝利。

詹詠然笑著說：「保持愉快的心情，不管發生什麼情況，都要不斷給對方鼓勵和支持，永遠都是一個團隊合作最重要關鍵。」

昨雙方開賽接連互破，「辛然配」直到第10局第4度再破，首盤到手。次盤「辛然配」擋住對手的強力反撲，4：4時關鍵第9局詹詠然化解0：40的保發危機，與辛吉絲在賽末點截擊得逞。

費爸戰蠻牛 爭男單8強

男單方面，年初澳網「費納爭霸」戲碼提前上演！費德爾、納達爾都直落2奏捷，安抵16強，迎向生涯第36次交手，爭奪8強門票。納達爾對戰雖以23勝12負遙遙領先，不過費爸包括澳網在內近來2連勝。