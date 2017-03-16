厄文男網挑戰賽》單打過頭關 盧彥勳闖進16強

盧彥勳以直落2挺進次輪。圖為盧彥勳練習照。（取自盧彥勳臉書）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕盧彥勳昨在達拉斯進行的厄文男網挑戰賽旗開得勝，6：3、6：2擊退愛爾蘭外卡麥基，晉級單打16強。

印地安泉大賽長達2週，許多男子選手提前落馬轉戰達拉斯，為接下來邁阿密名人賽暖身備戰，使得本站陣容與強度不輸給ATP250等級巡迴賽，世界排名65的盧彥勳甚至屈居第8種子。

昨面對世界排名208的麥基，儘管開賽先遭破發0：2落後，盧彥勳隨即回穩連搶5局滅火，首盤後來居上。次盤盧彥勳又從1：2倒趕5局，直落2挺進次輪。

雙打方面，盧彥勳與印度布帕南合拍，首戰普茲斯內爾（德國）／佩亞（奧地利），力爭晉級8強。