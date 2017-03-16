吉拉迪的版本 經典賽熱戰到7月

吉拉迪（資料照，今日美國）

〔記者倪婉君／綜合報導〕如何讓經典賽更好？在洋基掌兵符邁入第10年的教頭吉拉迪昨提建言，認為若要提高比賽競爭力和降低球員受傷風險，首輪賽事可延後到3月中旬開打，準決賽和決賽則到7月再進行。

雖然有些教頭不喜歡球員參加經典賽，甚至希望乾脆廢除算了，但吉總認為經典賽仍有存在價值，也承認這項大賽越來越有人氣。今年分組賽階段就湧進逾62萬名球迷，比過去紀錄成長34%，就連天使球星楚奧特都覺得比賽很精彩，下屆可能會代表美國參賽。

只是吉總認為，若經典賽調整一下舉辦時間，可能會更好。今年開幕戰在3月6日舉行，他認為第1輪賽事應該延後1週進行，可讓投手有更多時間增強手臂強度，也能降低受傷風險。

再者，準決賽和決賽也可延到大聯盟明星賽週時進行。照吉總計畫，明星賽若在週四、週五進行，則經典賽準決賽可在當週的週二開始，打到下週的週三進行決賽，大聯盟則於週一恢復賽事，不會受到太多影響。