世界中學生籃球選拔賽》 少了高國豪 松山贏得險

松山高中林勵（右）快攻上籃。（記者羅沛德攝）

〔記者廖聿偉／台北報導〕HBL冠軍戰月初落幕，少了高國豪的松山高中，昨於世界中學生籃球錦標賽選拔賽面臨嚴峻考驗，靠著莊家誠終場前8.3秒罰球2投1中，才驚險以42：41擊敗東山高中。

由於年齡限制，兩隊皆以新陣容對抗，主帥黃萬隆說：「少了高國豪的首戰，球隊攻守都未進入狀況，希望低年級球員能儘快銜接。」

後高國豪時代的松山，仍以防守做為重建基礎，黃萬隆表示，做好防守是最基本的要求，希望莊家誠、林勵能接棒。高一的林勵是本學年度最佳新人，黃萬隆希望他能加強基本動作，防守觀念須再提升。

南山高中吳沛嘉（左）在泰山高中譚傑龍（右）的壓制下僅得4分。（記者羅沛德攝）

擊敗泰山 南山晉四

衛冕失利的南山高中重整旗鼓，昨以72：67擊敗泰山高中晉級四強，主帥許時清點名中鋒吳沛嘉將扛起重任，他說，「希望他能主宰禁區，未來無論大小賽事，都必須達到得分、籃板各15的成績。」

吳沛嘉此役受限於泰山202公分長人譚傑龍的防守，僅進帳4分，他坦言，表現並不理想，對於教練設定的目標不會有壓力，會更督促自己達標。