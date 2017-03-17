《世界中學生籃球錦標賽》台灣男、女籃代表 南山、滬江獲選

南山高中男籃隊獲選世界中學生籃球錦標賽台灣代表隊。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕南山高中昨於世界中學生籃球錦標賽選拔賽決賽，以55：49打敗能仁家商，將在4月30日代表台灣遠征克羅埃西亞；女子組則由滬江高中獲得代表權。

4月底遠征克羅埃西亞

由於世中錦有年紀限制，諸多球隊的高三主力因超齡無法參賽，不過南山主力張鎮衙、吳沛嘉與陳又瑋僅高二，且都具備U16亞青、U17世青與U18亞青國手資歷，這回球隊能順利取得代表權，他們居功厥偉。

張鎮衙兩日共4場比賽，幾乎都打滿全場，他說：「我幾乎每場都打到快抽筋，但能去克羅埃西亞，就像獲得一次移地訓練機會，就累得算是有價值。」

南山主帥許時清為子弟兵表現打90分，他希望大夥藉由此次出國比賽，學到更多東西，自己也想增加在執教方面的視野，為下屆HBL做準備。

滬江高中女籃隊將代表台灣參加世界中學生籃球錦標賽。（記者林岳甫攝）

滬江高中高三生林蝶、陳育緹未超齡，這回聯手率隊淘汰南山高中、永仁高中，決賽又以75：64力克北一女，陳育緹透露，「我賽前有上網查克羅埃西亞的美麗風景，所以比賽就打得很拚，且在HBL輸過北一與永仁，終於成功報仇，為高中生涯畫下完美句點。」