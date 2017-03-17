多委今交鋒 誰也不想2連敗

沃奎茲（資料照，法新社）

〔記者吳清正／綜合報導〕尋求衛冕經典賽冠軍的多明尼加，今天出戰複賽戰績同為0勝1敗的委內瑞拉，雙方都極力想避免落入2連敗的絕境，分別推出沃奎茲和查辛先發。

多明尼加在複賽首戰敗給波多黎各，終止跨屆11連勝，總教練潘尼亞表示：「我們將重新出發並贏得比賽，我對這些年輕人有信心，我告訴他們多明尼加不是來這裡輸球的，我們將持續奮戰。」

委內瑞拉從預賽就一路跌跌撞撞，和義大利的加賽落後8局，才驚險逆轉晉級，雖然昨遭美國逆轉，總教練維茲魁爾表示：「這是一支打不死的球隊，我們會拚到最後一刻。」

沃奎茲預賽對美國先發3.2局，被擊出6支安打失3分，查辛則是對波多黎各中繼3.2局，被擊出4支安打失5分。

經典賽開打前夕因調整進度落後退出多明尼加隊的奎托，昨投過小聯盟熱身賽後表示，若多明尼加打進準決賽，且球隊需要他，他希望能參賽。奎托先發3.2局無失分，被擊出2支安打、3次三振。