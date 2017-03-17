22日殊死戰 日本Dr.0先發呼聲高

千賀滉大（資料照，美聯社）

〔記者吳清正／綜合報導〕以6戰全勝戰績打進經典賽4強的日本隊，昨搭乘專機飛往美國亞利桑納，將和大聯盟球隊進行2場熱身賽，備戰3月22日的準決賽。

日本監督小久保裕紀表示，雖然目前連勝6場，但有好幾場都是勝敗一線間，雖然打線在熱身賽表現低迷，但進入正式比賽後終於發揮，能在關鍵時刻轟出全壘打，而球迷的熱情支持更是他們奮戰的原動力，將繼續回應球迷的期待。

日本唯一的大聯盟球員青木宣親表示，準決賽開始對手都是非常有名的選手，但如果日本能發揮團隊戰力，就可以贏球。

先與小熊、道奇熱身賽

日本將於19日出戰去年世界大賽冠軍小熊，20日對道奇，隨後前往洛杉磯，22日在道奇球場出戰複賽F組排名第2的球隊，日本媒體推測可能由千賀滉大先發。

千賀在複賽最後一戰對以色列先發5局無失分，經典賽出賽3場、9局保持0失分紀錄，被日本媒體封為「Dr.0」。由於日本三大先發菅野智之、石川步、武田翔太表現不如預期，媒體認為一戰決生死的準決賽將由近況絕佳的千賀先發。