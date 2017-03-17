印地安泉網賽》生涯首次 費爸對蠻牛3連勝

費德爾（右）認為對戰納達爾（左），不論輸贏都有特別意義。（歐新社）

費德爾晉8強

〔記者林岳甫／綜合報導〕「瑞士特快車」費德爾昨在印地安泉網賽，以6：2、6：3拍落「西班牙蠻牛」納達爾，勇闖8強。

費德爾與納達爾過去幾乎都在準決賽或決賽才會交手，但近來他們的世界排名已下滑，提前至16強交鋒。

費德爾生涯與納達爾交手36次，僅贏過13場，不過從2015年巴塞爾公開賽決賽、今年澳洲公開賽決賽到此役，締造生涯首度對戰3連勝，他說：「我與納達爾交手，無論輸贏都有特別的意義存在，這次我不能開心太久，後續的賽事也得盡力打好。」

原本外界預期費爸在8強會與塞爾維亞名將喬科維奇對決，但尋求4連霸的喬帥，在16強爆冷以4：6、6：7（3：7）不敵澳洲基里奧斯。