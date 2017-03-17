最佳教練邱大宗 剪影片送裁判

達欣教頭邱大宗獲選SBL年度最佳教練。（記者王藝菘攝）

〔記者廖聿偉／新北報導〕執教資歷超過二十年的邱大宗，上季接掌達欣兵符後，球隊脫胎換骨成績扶搖直上，達欣也從第十二季的爐主躍升成聯盟四強。

達欣本季更上層樓，例行賽繳出二十一勝九敗戰績排名第一，邱大宗也獲選第十四季最佳教練，他表示，「我只是收割前任教練許智超留下來的果實，球員剛好在這兩年發光發熱。」

邱大宗曾獲選第六季ＳＢＬ最佳教練，該年也帶領達欣拿下隊史唯一冠軍，相隔八季再獲獎，他表示，達欣是一個團隊，這個獎要和所有助理教練和球隊管理分享，也希望能帶來好彩頭，一舉奪冠。

邱大宗獨樹一格的執教風格，近期受到球迷熱議，季後賽首戰他曾因不滿判決，跑去紀錄台拿起箭頭指向達欣，暗諷裁判誤判，也多次用言語嘲諷對手。

邱大宗表示，「我是用心良苦，賽後還剪輯影片給裁判看，希望能提升水準，ＳＢＬ才會進步。另外，場上的言語並非人身攻擊，而是希望能提升球隊士氣。」