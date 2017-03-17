一級國際賽 棒協讓權中職

林德福（資料照）

棒協同意組訓賽交給中職

棒協昨常務理事會議後表示，原則上同意將一級國際賽事的組隊、訓練和賽務交由中職負責。（資料照）

〔記者黃照敦、吳清正、羅志朋／台北報導〕台灣棒球迷怒吼的聲音，政府和棒協回應了。棒協昨常務理事會議後，表示不再堅持主導未來包括經典賽、世界12強賽和奧運等3項一級賽事。今將走馬上任的新任體育署長林德福昨晚對此表示︰「這還不夠，我們還有很多要談，未來國家隊可能找外籍總教練。」

林德福：還有很多要談

林德福透過幕僚在棒協常務理事會傳達他的想法，得知棒協的說詞後，林德福表示，棒協在常務理事會上表示對台灣隊組訓「不堅持」了，既然現在對外也表態了，那就是同意了。不過，林德福表示，他們還有很多事要繼續談，「包括未來國家隊總教練可能找外籍總教練，這些都要再規劃，等一切都確定後，將對外說明。」

棒協秘書長林宗成證實，棒協原則上同意將一級國際賽事的組隊、訓練和賽務交由中職負責，細節部分，近日將再和體育署協調。他也表示，棒協仍是與國際棒總等單位聯絡的窗口，包括報名參賽、爭取主辦比賽仍由棒協負責，這是不會變的。

林德福今上午10點將出席教育部體育署長交接典禮，之後走馬上任，他在上任前已拜會中職會長吳志揚和棒協理事長廖正井；據了解，他也見過桃猿隊劉保佑、劉玠廷父子，彼此交換意見。

國家隊不排除外籍總教練

棒協不再堅持國家隊「組、訓、賽」權利，中華職棒是否要吃下經典賽、世界12強賽和奧運等3項一級賽事，仍有待中職對外說明。

林德福強調，台灣隊這次打不好，大家都知道跟沒有組成最強台灣隊有關，他有信心，一定會協調好兩邊，未來一定會組成最強台灣隊參賽，也是大家共同的目標。目前最接近的一級賽事是2019年世界12強賽，可能做為2020年東京奧運資格賽。

劉玠廷：無所謂讓權問題

Lamigo桃猿領隊劉玠廷表示，以職業球員為主體的國際賽事，本應由職業聯盟全權主導，沒有所謂「把權利讓不讓出來」的問題，昨天突然發出這樣的訊息（意指棒協讓出一級國際賽事組、訓、賽權利），相關執行面仍不完整，他必須要等到資訊更明確才能做進一步回應。