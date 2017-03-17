大王逆轉安 林英傑中繼奪勝

Lamigo桃猿投手林英傑在7局下上場中繼，投1.2局失1分，拿下勝投。（記者黃志源攝）

〔記者郭羿婕／高雄報導〕轉戰桃猿後，「三毛」林英傑昨晚首度在公辦熱身賽強碰前東家中信，中繼1.2局失1分，加上朱育賢、王柏融各貢獻2打點，助隊8：7逆轉勝，三毛收下勝投。

中信兄弟王勝偉（左）在2局下擊出右外野深遠安打，攻占上三壘。（記者黃志源攝）

林英傑在自辦熱身賽都是中繼1局，昨役7局下延續他春訓「省球」特色，只用11球，原想測試拉長至2局，最後只投1.2局、被擊出3安，無失分的春訓紀錄破功；但靠著王柏融8局上2出局敲安送回2分超前，仍對老東家奪勝。

「沒完成2局有點可惜，只差1人次，應該更專注。」林英傑之前練習賽就對過中信，賽前還找老友敘舊，他笑說：「好朋友嘛，但場上就是敵人，還是要很專注。」

其實三毛也清楚，中信對他球路十分熟悉，這是之後要修正的重點，並希望最多能投到3局。

兄弟4失誤 桃猿後來居上

猿隊幾乎是一軍開季先發陣容，中信則以二軍為主，雖擊出較多的10安，卻也失誤4次。猿隊7局上從4：6追到平手，就從王柏融靠失誤上壘開始，再趁保送、安打加雙盜壘成功，進而扭轉戰局。

朱育賢3安2打點，卻也吞下2K，他說，還在調整狀況，準備動作和心態仍要調整，「因小動作會影響打擊，教練說上場自然就好，想太多反而會亂了節奏。」

猿隊前5局受制於中信洋投肯恩，朱育賢說，肯恩直球有速度，且控在邊邊角角，不好對付。肯恩先發5局僅挨3安、失1分非責失，另飆6K；敗投則是中繼3局被敲2安、失4分的鄭錡鴻，但因隊友頻失誤，4分皆非自責分。