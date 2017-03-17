徐育澄致勝安 悍將逆轉獵獅

富邦悍將賴鴻誠9局下登板，投出2K順利關門。（資料照）

〔記者石毓琪／綜合報導〕一掃首戰被完封陰霾，富邦悍將昨靠著徐育澄致勝安打，9：8擊敗統一獅，公辦熱身賽開胡，今晚澄清湖續戰中信兄弟。

富邦悍將昨靠著徐育澄致勝安打，以9：8擊敗統一獅。（資料照）

由於經典賽主力仍在休息，悍將陣容皆以年輕球員為主，前3局遭洋投布魯斯封鎖，直到4上陽冠威觸身球上壘，楊承駿揮出二壘打，打破12局沒得分窘境，再接連2支安打攻進3分。

面對同樣前3局未失分的先發投手范玉禹，落後3分的獅隊很快反擊，4局下，中心棒次鄭鎧文、高國慶建功，悍將換上羅華韋後沒能及時止血，羅國龍二壘打，猛獅鯨吞6分大局；7局下，高志綱從張耿豪手中擊出1分打點高飛犧牲打，獅隊以7：3領先。

眼看比賽進入尾聲，悍將不讓獅後援守成，8局上李宗賢二壘打清壘，7：7追成平手。即使獅隊8局下率先超前，但9局上陳韻文無法解決危機，滿壘時，單局第二任投手邱子愷取得2好球後，被徐育澄敲出2分打點安打；9下賴鴻誠關門成功，悍將以1分差帶走勝利。