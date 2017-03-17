林智勝：經典賽全敗 不是世界末日

兄弟的經典賽國手陸續隨隊出賽，台灣隊長林智勝最快今晚上陣。（資料照）

〔記者郭羿婕／高雄報導〕繼王勝偉、張正偉、許基宏昨投入公辦熱身賽後，兄弟的經典賽國手將陸續隨隊出賽，台灣隊長林智勝最快今晚上陣。

林智勝帶頭在經典賽奮戰，最後無緣8強，肩上重擔回台後一放下，才發現實在累壞了，他說：「打不好、投不好的當下壓力最大，郭總（郭泰源）也是，他都生病了，但日子還是要過。」

台灣隊一勝難求，承受輿論壓力，林智勝坦言，不可能不在意，但比賽不是英雄就是狗熊，「打完經典賽也不是世界末日，還有中職賽程要打，大家都希望國際賽有好成績，如果沒辦法，就把自己球季打好。」

為了經典賽，林智勝從集訓開始刻意減重，調整飲食和作息，結果越接近比賽越沒食慾，瘦了5公斤，算是額外收穫。

林智勝返台後，休息兩天再回球隊練習，也陪久未見面的孩子去河濱公園騎單車，他說：「回台灣真好，回球隊訓練也很好，想趕快投入。」他昨做完例行治療後，賽前現身澄清湖球場，若今天狀況允許，就能上場。