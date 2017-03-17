兄弟教練有信心：鴻文就是終結者

中信兄弟投手教練銳威表示，陳鴻文仍是受信賴的守護神，「他就是我們的終結者」。（資料照）

今晚預定登板出戰悍將

中信兄弟投手教練銳威表示，陳鴻文仍是受信賴的守護神，「他就是我們的終結者」。（記者黃志源攝

〔記者郭羿婕／高雄報導〕台灣隊在經典賽首輪3戰皆墨，吞下2敗的陳鴻文回到兄弟，仍是受信賴的守護神，投手教練銳威說：「他就是我們的終結者，對他有100％的信心。」陳鴻文預定今晚在對悍將的公辦熱身賽登板，也是他經典賽後首戰。

陳鴻文在台荷之役投出再見保送，台灣隊以5：6飲恨，無緣8強，他投0.1局失1分，收下敗投；對南韓8：11落敗，他又在延長賽第10局遭轟出致命2分砲，以1局掉3分承擔敗仗。

這對陳鴻文挫折不小，回母隊後，銳威天天找他談心，「我們聊很多，鴻文現在感覺和信心都不錯。」銳威還說，能在經典賽有成功表現，本來就不是簡單的事，「我們會看他比賽中的細節，幫他微調。」

總教練史耐德認為陳鴻文是好投手，手臂強壯且練球認真，不需太擔心，將安排適當時機讓他上場，逐步找回自信，「我們能做的就是告訴鴻文，你的角色就是終結者，要相信自己。」

銳威和史耐德場場經典賽都沒錯過，除了看到自家打者發揮得不錯，也藉此為中職新球季「情蒐」，觀察中職其他兩隊參賽選手。