沒要砍SBL 林德福盼再現風華
2017/03/18 06:00
新任體育署長林德福希望幫助SBL找回昔日風華。（中央社）
〔記者卓佳萍／台北報導〕新任體育署長林德福14年前一手催生SBL超級籃球聯賽，日前傳出他有意推動職業化，引起老牌勁旅達欣、裕隆反彈，他昨回應，沒說過要解散SBL，希望再現過去風華。
2000年中華職籃解散，2003年時任體委會主委的林德福成立SBL推動小組，14年後他並沒有要親手扼殺自己「小孩」，他表示，要把SBL帶向另一個高峰，感覺聯盟現在有點疲乏，行銷方面可以再加強，添加歡樂元素，近日會再找籃壇人士、協會進一步討論。
籃協秘書長李一中表示，他們也希望看到SBL邁向另一個高峰，但目前籃協資源相對匱乏，若主、客場制行得通，可望刺激票房，只是面臨場地租借費用等問題，若體育署能多幫忙，節省下來的費用可挪到行銷，幫助籃運推廣。
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