林家魂「豪」神 籃網2度勝尼克

林書豪（右）中場精神喊話奏效，帶動籃網隊友在第三節逆轉戰局。（美聯社）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕籃網林書豪昨重返紐約麥迪遜花園廣場，腳下踩著印滿家人姓名新鞋的他，在中場向隊友精神喊話，全隊下半場甦醒，第三節三分球5連發，終場以121：110擊敗尼克。

林書豪在臉書上開心秀出印滿家人姓名的新鞋。（取自林書豪臉書）

豪哥喊話 隊友第三節回神

林書豪此役貢獻15分、8助攻，籃網上、下半場判若兩隊，豪哥中場精神喊話；他表示，前兩節不管是先發或替補都打得很無力，他提醒大家要找回精神，打得更有活力。隊友們聽進他的話，第三節展開強攻，單節猛轟38分逆轉局勢。

貢獻20分的霍林斯傑佛森表示，每當提到正向力量，就會想到林書豪，有他在的話，好像一切會變得比較容易，「這是一種很神奇的能力，每個人都深受感染。」

昨是籃網本季第四度與尼克交手，布魯克林大軍二度帶走地鐵大戰勝利，尼克也是本季唯一敗給籃網兩次的球隊，儘管如此，尼克中鋒歐昆恩仍語帶輕蔑表示，「像他們這種球隊，這種陣容，真不該跟我們在同個球場出賽。」

尼克「甜瓜」安東尼此役攻下17分，談到球隊目前戰績27勝42負，勝率低於五成，他表示，球隊聚集好的人才，卻無法打出好表現，他感到非常失落。