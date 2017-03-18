洛夫提前歸隊 騎士又損厄文

騎士洛夫（左）昨傷癒復出，貢獻10分、9籃板。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕「愛神」洛夫傷癒復出，與「大帝」詹姆斯、厄文重組騎士三巨頭，客場火力全開合攻64分，最終91：83強壓爵士拿下二連勝；只不過，厄文、尚伯特2名先發後衛又傳出傷情，令教練團頗為無奈。

厄文（左）昨只打3節，就因膝蓋不適退場。（今日美國）

上月洛夫動左膝關節鏡手術，原得休兵長達6週，所幸復原良好提前復出。洛夫昨先發上陣未滿20分鐘，牛刀小試貢獻10分、9籃板，高效率演出證明這座高塔砲找回手感。\

騎士總教頭泰倫魯表示，隊醫認為洛夫恢復得差不多，只是上場時間仍得受限，「他現在就能打，對我們來說已是好事。希望他繼續維持，保持健康狀態。」

例行賽倒數1個月，騎士好不容易等到洛夫回來了，厄文卻只打3節就因膝蓋不適提前退場治療，留下21分、4籃板、4助攻。尚伯特也在第3節左肩舊傷復發，甚至更早高掛免戰牌。

還好詹姆斯踢館大殺四方，繳出33分、10籃板、6助攻，包括決勝第4節10投7中、獨取15分，率隊中斷爵士二連勝。