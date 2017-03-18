UBA》打籃球4個月 石博恩助健行晉4

健行外籍中鋒石博恩（上）昨拿下20分、15籃板，助隊連兩年晉級前4強。（記者陳志曲攝）

〔記者廖聿偉／新北報導〕UBA大專籃球聯賽決賽昨於新莊體育館點燃戰火，連兩季拿下例行賽第一的健行科大，昨熬過對手上半場的猛烈砲火，下半場逆轉戰局，來自加勒比海島國聖文森的「黑色巨塔」石博恩，成為秘密武器，他攻下全隊最高20分、15籃板，助健行科大104：84擊敗北市大，連兩年殺進四強。

北市大上半場手感奇佳，連健行主帥劉孟竹都說：「北市大彷彿化身NBA勇士隊，很多三分球連打板都會進，但仍告訴球員要堅持兇悍的防守，沒有全場都在準的。」

北市大上半場神準

易籃後，輪到健行科大發飆，第三節轟進7顆三分彈逆轉戰局，攻下全隊次高18分的後衛簡祐哲說：「此役證明我們是一支成熟的球隊，過去只要對手手風順，往往只能挨打，這場不但緊咬比數，還反過來痛擊對手。」

198公分的石博恩，去年10月才正式接觸籃球，僅4個多月的時間就突飛猛進，扛起健行最欠缺的內線戰力，成為拚冠最重要的拼圖。劉孟竹說，本來預計石博恩須經過一、兩年磨練才能上場，沒想到他展現出超高的籃球天分。

石博恩認為籃球之路最困難的就是要熟記戰術，為幫助他能盡快融入球隊，隊友利用練習結束的空檔陪他跑戰術，他說：「加入籃球隊後我變得更強壯，基本功也比以前好，很感謝教練和隊友的指導。」