UBA》雙槍合飆56分 輔大加班保勝

輔大盧捷閔攻下UBA新高31分，包括延長賽的關鍵三分球。（記者陳志曲攝）

輔大賴廷恩拚到雙腿抽筋退場。（記者陳志曲攝）

〔記者廖聿偉／新北報導〕擁有地主優勢的輔仁大學，昨中鋒曾祥鈞雖陷入犯規麻煩，所幸「雙槍」賴廷恩和盧捷閔挺身而出，合力攻下56分，歷經延長賽後以93：87力克高師大，挺進四強。

輔大盧捷閔打出代表作，攻下UBA新高31分，包括延長賽最終35秒的致勝三分球，澆熄對手反撲氣焰，他說：「上場48分鐘超疲憊，但關鍵一擊教練設計戰術給我，隊友擋人後出現空檔，我毫不猶豫地出手。」

賴廷恩拚到抽筋

僅172公分的賴廷恩拚到雙腿抽筋，奮力攻下25分、11籃板和8抄截，差點完成UBA生涯首度大三元，他說：「從國中之後就沒有在大比賽殺進四強，所以求勝心特別高，但最後體力不繼，是憑著意志力才撐到延長賽。」

輔大正規賽就有機會帶走勝利，未料終場前1分鐘握有5分領先，仍遭高師大扳平，輔大教練劉俊業說，當時告誡球員嚴防外線，卻還是被王繁宇投進3分球，防守瑕疵差點讓他們翻船。