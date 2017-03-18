侍武士抵美備戰 名廚駐隊護胃

菅野智之（美聯社資料照）

〔記者羅志朋／綜合報導〕已打進經典賽4強戰的日本隊，昨全隊飛抵美國亞歷桑納備戰，預計明、後天分別與小熊、道奇進行練習賽，22日將在道奇球場與第二輪F組第2名球隊打4強賽，23日則為冠軍戰。

日本後勤支援充足，一抵達美國，洛杉磯日本料理知名日籍主廚立即進駐球隊，提供口味道地的日式料理，讓球員吃得安心。

前兩屆經典賽日本都奪冠，第3屆在4強賽止步，這一屆6戰全勝，目標就是奪回冠軍。目前前田健太隨道奇在亞歷桑納春訓，上一屆他以2勝1敗、防禦率0.60的優異成績，入選經典賽全明星隊，這一屆則缺陣。

前田表示，「這次日本隊打得很好，雖然賽況一度緊張，但我相信最後一定會贏，並沒有很擔心。」他說，會抽空找前廣島隊友田中廣輔和菊池涼介吃飯敘舊。

日媒預測 四強賽菅野先發

雖然日本總教練小久保裕紀尚未公布4強賽先發投手，不過日媒推測，將由菅野智之先發，菅野說，「我們帶著全勝的氣勢來到這裡，接下來好好準備比賽，繼續往前進。」