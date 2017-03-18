經典論戰》浪人的夢幻舞台

以色列名投馬奇斯（美聯社資料照）

經典賽許多大聯盟大咖球星缺席，球迷大嘆有些不經典，不過，不少參賽球員都將經典賽視為夢幻舞台，打起來格外賣力，精神戰力超越比賽勝負。

加拿大前塞揚強投蓋尼耶（美聯社資料照）

生涯累積124勝的以色列名投馬奇斯，闊別大聯盟1年多，38歲的他為備戰經典賽，已花了超過半年時間進行高強度自主訓練，只為了一個遠大目標，重返大聯盟。經典賽他先發3場拿下1勝，防禦率0.93。

荷蘭重砲巴倫汀（美聯社資料照）

同樣以重返大聯盟為目標的，還有加拿大41歲前塞揚強投蓋尼耶，即使離開大聯盟8年，仍想藉由經典賽投球獲得美職球探青睞。蓋尼耶對哥倫比亞投2.1局無失分，最快球速150公里，寶刀未老，已吸引多隊目光。

荷蘭重砲巴倫汀在日職功績顯赫，2013年單季60轟、締造日職新紀錄，經典賽他已敲3轟，打擊率高達5成91；擁有3年大聯盟資歷的巴倫汀坦言，「這次我在經典賽打得不錯，或許有機會回到大聯盟。」

巴倫汀的隊友吉爾，去年效力統一獅，目前無約在身，大聯盟生涯累積53勝的他，經典賽對以色列先發6局失1分拿下勝投，表現精采。吉爾說，「希望在經典賽投出好成績，未來有機會去日本職棒打球。」

對已成名的大聯盟球星而言，打經典賽是為了讓全世界看見祖國、榮耀家鄉；對不少球員來說，經典賽宛如人力銀行，有許多球探到場獵才，只要打得好，就有機會拿到飯票，更上一層樓。

（記者羅志朋）