李振昌破「蛋」 吞春訓首敗

李振昌（法新社資料照）

〔記者倪婉君／綜合報導〕效力洛磯的李振昌昨救援失敗，不但「完美的0」破功，還吞下春訓首敗；加盟日職巨人的陽岱鋼，今有機會在二軍熱身賽上場，最快明天重返一軍。

30歲的李振昌從日職回歸美職後，在大聯盟春訓表現一直不錯，對天使出賽前，已連續5場登板未失分，但昨投完後，防禦率從0升至6.23。

9局上5：4領先時登板，昌仔一上場就投出觸身球，牽制一壘又發生失誤，讓跑者上二壘，再被敲出帶追平分的二壘安打；昌仔用三振、飛球抓到兩出局後，再被敲出二壘和三壘安打，單局就失4分、責失3分，終場洛磯以7：8輸球。

陽岱鋼 今二軍上陣

之前下半身不適的陽岱鋼，一直未在實戰登板，原訂14、15日二軍比賽上場也取消，「日刊現代」指他會在今天中午12點對養樂多二軍戰上場。若狀況不錯，陽岱鋼明天就會回到一軍，有機會趕上31日開幕戰。