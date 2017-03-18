體育署交辦一級賽 中職尚未點頭

新任體育署長林德福宣布，未來一級國際賽事組、訓、賽皆由中職主導，中職回應的聲明中，沒有明確表態接受。（資料照）

新署長宣布 改由中職主導

〔記者徐正揚／台北報導〕體育署長林德福昨宣布，未來棒球一級國際賽事組訓工作由中華職棒聯盟主導，中職雖發出聲明回應，卻沒有明確表態接受，相關事宜最快要等下週召開常務理事會後才能決定。

中職指出，聯盟在聲明中強調，只是表達立場，並未有任何字眼提到已接受體育署的想法；聯盟感謝林德福的協調，實務運作的問題需要時間研究，近期內將舉行常務理事會討論。

中職表示，聲明中提到會長與署長日前已當面進行溝通，隨後，會長也與四球團常務理事交換過意見，並將四球團的初步共識轉達給體育署，相信體育署會做出適當決定，聯盟目前認定，體育署還沒做出最後決定。

執行面不明 聯盟最大疑慮

桃猿領隊劉玠廷的立場則跟之前一樣，他表示相關執行面還需要討論清楚，包括爭辦相關賽事的主辦權。

至於聲明中「包括選訓賽、爭辦相關賽事在台灣舉行並且辦好比賽，這都是聯盟不可推卸的責任」，中職解釋，「爭辦」應是「主辦」或「籌辦」的誤植，中職在世界棒壘球總會的身分是準會員，若國際賽交給中職主辦或籌辦，一定全力做好。

據了解，中職員工雖在近兩年內擴充至70人的史上新高，維持球季正常運作、舉辦亞洲棒球冬季聯盟已非常吃緊，若同意承接一級國際賽事組訓，勢必要增加相當名額的專職人手，相關行政支出必然增加，各球團分攤的費用額度也會提高。

國家隊教頭 擬常設任期制

中職唯一可能不用出錢的是國家隊總教練，體育署考慮設立常設性且有任期制的國家隊總教練，不排除聘請外籍教練，按照國家隊現有運作模式，即使總教練提前產生，薪水由體育署支付。