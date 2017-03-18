新署長透露／台灣辦一級賽 目前多是透支

新任體育署長林德福（右三）。（記者卓佳萍攝）

〔記者卓佳萍、徐正揚／台北報導〕體育署長林德福昨上任，承諾未來棒球要組「最強國家隊」，強調外界對棒協有所誤解，未來有關一級賽事的門票、贊助等收益，若支應組訓費用後仍有盈餘，再討論如何分配。

林德福指出，外界質疑棒協帳目不清，其實有所誤解，棒協所有費用都有會計師認證，每筆經費都符合國家法令，若有比賽盈餘都會用於基層棒球，近年來三級棒球賽事辦得有聲有色，旅外球員若遭母隊釋出返台，也是先由棒協安排到甲組打球。

林德福表示，未來有關一級賽事的門票、贊助等收益，會先用來支應組訓費用，若還有盈餘再討論如何運用，就他了解，除非國際賽成績打得很好，基本上國家隊組訓費用都比獎金還高，目前所有收益還不足以支付組訓費用。

針對棒協日前提議國家隊公司化，林德福認為，國內只有4支球隊，市場規模不大，他上任前就沒想過籌組公司，未來是否增加職棒隊數，除了會與中職討論，也已與相關單位展開對話，但無法預估能在幾年內達成目標。

林德福表示，沒有組成「最強國家隊」是經典賽輸球的原因之一，棒球一級賽事的選手大多來自職棒，由中職負責組訓賽很合理，把組訓賽工作一元化交給中職是三方共識。