2018年亞運 不徵召職業球員

明年雅加達亞運在中職球季期間舉行，原則上不徵召職業球員。（資料照）

〔記者徐正揚／台北報導〕體育署宣布未來棒球一級賽事的組、訓、賽交由中華職棒主導，棒協秘書長林宗成表示，棒協將負責一級賽事的國際事務，由於亞運以下層級仍由棒協負責，將在世大運結束後產生國家隊總教練。

林宗成指出，經過與體育署、中職三方協調，棒協同意配合體育署，將一級賽事的組、訓工作與參賽主導權交給中職，棒協提供前置作業、後勤支援與國際事務等協助，申辦比賽與徵召旅外球員都屬於國際事務。

林宗成表示，亞運並未納入一級賽事，仍由棒協負責組訓，明年就是雅加達亞運，棒協將在世大運結束後決定國家隊總教練，培訓隊總教練郭李建夫是人選之一，由他續掌兵符是可以考慮的方向，但要看選訓委員會如何決定。

至於陣容，亞運在中職球季期間舉行，原則上不會徵召職業球員，避免影響母隊的比賽，屆時將以世大運國手為主力，再視需要徵召接受列管的補充役球員。