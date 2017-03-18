《美國印地安泉網賽》拍落世界球后 辛然配問鼎冠軍

詹詠然與瑞士名將辛吉絲合拍，挺進美國印地安泉網賽決賽。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕規模與等級僅次四大滿貫的美國印地安泉網賽，詹詠然與瑞士名將辛吉絲合拍漸入佳境，昨再以7：6（9：7）、7：5力退現任世界球后組合瑪泰珂（美國）／莎法洛娃（捷克）， 搭檔3站以來首度闖進決賽。

辛然配拿下4場勝利，大詹在臉書PO照打氣。（取自詹詠然臉書）

WTA官網特地撰文，提及「辛然配」扳倒當今全球女雙第1、2名的頭號種子，強大競爭力展露無遺。印地安泉女雙冠軍可共享38.517萬美元（約1177萬台幣）高額獎金。至於「辛然配」爭后對手則為今年初台灣女網雙打決賽大詹的手下敗將，來自捷克的非種子荷迪絲卡／席妮亞可娃。

「剩下最後一場球了，繼續努力！」詹詠然過關斬將，不忘感謝名人堂球星辛吉絲的協助，讓她暌違10年重返印地安泉決賽。前年大詹與中國鄭潔組軍，澳網女雙決賽就遭瑪泰珂／莎法洛娃大逆轉，如今快意雪恥。2007年詹詠然曾與莊佳容在此殺入決賽，但攻頂失利。

準決賽雙方人馬開賽互破，一路拉鋸進入搶7，「辛然配」展現韌性，化解對方盤末點，後來居上搶得首盤。次盤戰況依舊激烈，「辛然配」從3：0被咬成4：4，不過戰情吃緊時，她們又聯手躲過3個盤末點，完成全場第6度破發，驚險搶下冠軍戰門票。

厄文挑戰賽

盧彥勳無緣8強

厄文男網挑戰賽，盧彥勳以2：6、6：4、4：6不敵哈薩克勁敵庫庫許金，單打次輪止步；ITF深圳女網單打8強，謝淑薇則直落2敗給俄女卡琳絲卡亞。