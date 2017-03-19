陽岱鋼二軍上場 目標明回一軍

〔記者徐正揚／綜合報導〕本季轉戰中央聯盟的陽岱鋼，昨首次在巨人熱身賽上場，先發守中外野打第1棒，兩次打擊選到一次保送。

巨人二軍在東部聯盟開幕戰對養樂多，二軍總教練齋藤雅樹安排陽岱鋼先發守中外野、打第1棒，目的是熟悉比賽的感覺。齋藤表示，這是陽岱鋼受傷後第1場實戰，他的身體狀況應該沒有問題，若第1個打席就打全壘打，一軍總教練會很開心。

面對養樂多先發投手近藤一樹，陽岱鋼沒轟全壘打，而是選到保送，滿壘時脇谷亮太敲出二壘安打，他跑回本壘得分；第2局第2次打擊，擊成游擊滾地球出局。由於賽前設定他只打2個打席，3局結束就退場休息。

陽岱鋼表示，從受傷到復健，這是第1次比賽，感覺非常緊張，來到巨人球場壓力很大，能在壓力中出賽，還是覺得很幸運。他在一軍春訓初期傳接球時，因下半身緊繃，突然中斷訓練、提前離場，之後都隨二軍調整，目標是明天回到一軍。

台灣變第二主場

巨人有野心

巨人球團十分重視台灣市場，有意把台灣打造為第二主場，將由社長久保博偕同OB名將中畑清，率領巨人啦啦隊與吉祥物，於20日來台說明相關計畫。