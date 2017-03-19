僅賽格威較威 桃猿洋將「投」大

桃猿新洋投史博威續航力不足，昨投4局掉6分。（記者廖耀東攝）

4局掉6分 史博威挨轟

〔記者郭羿婕／台中報導〕桃猿先發投手群去年防禦率6.04，僅優於獅隊的6.46，今年仍讓教頭洪一中頗擔憂，因3大先發洋投中，道恩斯和昨投4局掉6分的史博威，各有控球、體力問題，僅賽格威較穩定，洪總也幾乎確定開季要讓賽格威打頭陣。

昨對中信是史博威公辦熱身賽初亮相，撐過2局後，3局上挨4安失5分，包括陳子豪二壘打、曾陶鎔3分砲，加上許基宏5局上陽春彈、詹子賢6局上滿貫彈，3轟都成為猿隊2：13慘敗的致命傷。

史博威用82球，與預定的75球差距不大，但洪總擔心他的體力，「看起來還沒調整好，一下子就沒力，3局過了就少有逾140公里的球速。」

史博威在自辦熱身賽球速達153公里，昨役最快僅148公里。洪總也指出，史博威前次登板用60球，因久未大量投球，已覺得有點累，「不過，開季前還有時間調整，或許天氣轉熱會有幫助。」

3洋投有2位令人不放心，預備的第4人「銳大叔」3月初才來，調整進度恐趕不上開季，洪總不諱言很憂心，但表示臨時再找洋將也來不及，不是來了就能立刻上陣。

伍鐸昨也是公辦熱身賽初登板，投5.1局飆4K、只丟1分，摘勝投，中信總教練史耐德說，伍鐸主動攻擊好球帶，效果不錯，且在完整春訓後，投球數逐漸增加，續航力也提升，將是規劃中的開幕戰先發。