統一悍將國手 砲轟對手菜投

富邦高國輝昨熱身賽開轟。（資料照，記者黃志源攝）

〔記者林宥辰／綜合報導〕富邦悍將昨和統一獅交手，雙方一路平手，9局下富邦攻佔得點圈，但獅隊驚險化解失分危機，兩軍戰成6：6平手，是公辦熱身賽首度和局。

獅隊和悍將昨不約而同推出年輕投手先發磨練，但獅隊林子崴、悍將黃亦志都壓不住打線，雙方攻勢大多也集中在前3局，獅隊前兩局合計攻下5分，其中新秀莊駿凱前兩打席都是安打，經典賽國手陳鏞基則2局上逮中黃亦志失投球，一棒送上左外野看台。

落後的悍將2局下反攻，高國輝擊出陽春彈，3局下把握機會形成大局，石翔宇安打、李宗賢獲保送後，陳凱倫、張建銘都敲安，滿壘時林子崴保送林益全、對林威廷投出觸身球都造成失分，悍將灌進4分。

林子崴投3局失5分、黃亦志撐到5局退場，但失6分，後援投手群則都表現優異，打完前8局打線都無功而返。

9局下悍將徐育澄率先敲安，隊友犧牲觸擊護送他到二壘，獅隊故意四壞保送陽冠威，下一棒的吳宗峻擊出一壘方向滾地球，獅隊不僅刺殺二壘跑者，還抓到企圖搶攻再見分的徐育澄，雙方握手言和。

統一獅兩位洋投福瑞多及去年三振王布魯斯，已投身熱身賽，第3位洋投、經典賽義大利國手狄馬克，昨已赴台南報到，明天將正式和球隊會合。