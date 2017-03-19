兄弟新氣象 蔣砲扛4番 陳子豪先發外野

蔣智賢將扛起中信第4棒，與3棒林智勝、5棒彭政閔組成中心打線。（記者廖耀東攝）

〔記者郭羿婕／台中報導〕在外籍教練團領軍下，中信兄弟今年調整先發打線，以「勝賢恰」為核心，四棒、三壘手由去年30轟的蔣智賢領銜，三、五棒交給林智勝、彭政閔，還有張志豪扮演開路先鋒。

史耐德表示，蔣智賢是全隊全壘打能力最好的選手，而林智勝打擊率高，適合扛三棒，恰恰則是攻擊很全面、擊球率高，「有這樣的選手放在五棒，可以好好發揮。」

史耐德屬意的首棒則是張志豪，他說，張志豪腳程佳、擊球率高，跑壘觀念也很好。至於張正偉，預計排在六或七棒，依他與投手的對戰打擊率而定。

先發守位部分，史耐德目前安排是一壘彭政閔、二壘林智勝、游擊王勝偉、三壘蔣智賢，外野以陳子豪、張正偉、張志豪為主，捕手則讓鄭達鴻、陳家駒輪調，「大致規劃如此，板凳還有詹子賢、曾陶鎔、許基宏等人。」

至於周思齊和林威助，先前都受左肩肌腱發炎所苦，目前已無大礙，周董復元和調整進度較快，攻守都沒問題，是DH人選之一，林威助則從二軍出發。

史耐德表示，林威助春訓時大部分時間都在復健，熱身賽打席也不夠多，開季先在二軍出賽，視傷勢恢復及比賽狀況再決定之後安排，不必操之過急。