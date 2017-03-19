體育署傾向中職組訓 劉保佑：非奪權

體育署盼一級賽事組訓交由中職主導，桃猿隊董事長劉保佑強調不是要奪權。（記者林宥辰攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕經典賽台灣隊兵敗首爾，體育署長林德福上任後，宣布將棒球一級賽事組訓權交由中職。桃猿隊董事長劉保佑昨強調，職業球隊並非為奪權，望外界勿誤會。

桃猿領隊劉玠廷經營的新餐廳「Taco Monkeys」昨在中壢正式開幕。（記者林宥辰攝）

體育署日前宣示，未來一級賽事組、訓交給中職聯盟，「賽」則仍由對外窗口棒協負責，但尚未有明確定案。

桃猿主場28日開幕戰，球迷也能吃到「Taco Monkeys」。（記者林宥辰攝）

劉保佑昨出席兒子劉玠廷開設的新餐廳時表示，現階段還沒討論出詳細的籌組模式，但他也強調：「不要再說我們奪權！」

劉保佑解釋，猿隊一直以來都堅持只參與中職主導的國際賽，若由中職主導，猿隊自然不得不打，但以他個人立場，他不在乎國際賽主導單位，甚至希望球隊乾脆都不要參加國際賽，「球員國際賽打不好被罵、受傷我們承擔，打得好就要求加薪、甚至旅外，對球隊有什麼好處？」

劉保佑說，猿隊已深耕桃園地區多年，早已培養出球迷，票房並非主要問題。

劉玠廷則說，林德福其實已私下先和各球團談過，會提出這樣的構想，可能代表球團的訴求多少有獲得重視，但執行面還不明確、中職還未答應，球團還不宜下任何定論。劉玠廷也說，未來若中職真的主導，如何盡量減少政府補助、盈虧自負，才是正規方向。