世青花式滑冰賽》林仁語傷很大 放眼世錦賽

林仁語受傷勢影響，最終拿下第21名。（中央社）

〔記者林宗偉／綜合報導〕2017年ISU世界青年花式滑冰賽，昨晚女子長曲登場，在短曲以第18名晉級的台灣女將林仁語帶傷上陣，無奈演出時跌倒，在24名選手中名列21，最終由俄羅斯女將札琪妥娃以破世青紀錄的成績拿下金牌。

林仁語在短曲項目時就把原本三圈接三圈跳的動作，換成三圈接二圈跳，媽媽當時便透露，可能是愛女怕腳痛，動作如沒做好，反而成績更差。

面對難度更高的長曲項目，林仁語仍受到傷勢影響，多次跳躍都有瑕疵，還發生跌倒失誤造成額外扣分，最終僅獲76.32分，總分125.91分排名第21，賽後她還得接受醫療照護，更難過地拒絕受訪，只能將目標放在下月世錦賽。

本田真凜無緣衛冕，但長曲和總分創下個人新高，流下興奮眼淚。（中央社）

14歲的俄羅斯女將札琪妥娃則以長曲138.02分、總分208.60分，一舉摘金；無緣衛冕的日本女將本田真凜雖然鍍銀，但長曲133.26分、總分201.61分，都改寫個人最佳，賽後她激動地跪倒在冰上，更流下興奮的眼淚。