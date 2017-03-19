SBL》首獲年度第一隊 李維哲︰以為會是小四

台銀李維哲（記者林正堃攝）

〔記者林宗偉／新北報導〕SBL昨頒發年度第一隊獎項，成員有達欣布拉及周儀翔，勇士蔡文誠、裕隆呂政儒、台銀李維哲，其中李維哲是生涯首度獲此殊榮，但他說：「不敢說自己是什麼最好的控球，只是表現的機會比較多。」

李維哲上季獲選年度最佳後場防守球員，還成為亞洲盃國手，讓擁有高速推進能力而被封為「小跑車」的他，球技更臻成熟，本季曾帶領球隊打出4連勝，也是台銀唯一榮膺單週最佳球員。

上季李維哲場均9.7分、2.9助攻、1.2抄截，本季數據成長為12.1分、3.6助攻、1.3抄截，他透露，破繭而出的關鍵就是別想太多，加上教練團給機會才能水到渠成，不過他也表示，原以為會是達欣蘇翊傑（小四）拿獎，畢竟他們的戰績好很多。

球隊出局 蔡文誠領獎感慨

「本土洋將」蔡文誠則是生涯第3次入選年度第一隊，也是他從璞園轉隊至勇士後的第一次，只是球隊提前遭淘汰，在準決賽中場時間接受加冕的他說：「看到人家在打球，而我是來領獎，真的有點感慨。」