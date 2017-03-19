戴資穎妝水水 替母校國際招生

戴資穎（記者卓佳萍攝）

〔記者卓佳萍／台北報導〕世界球后戴資穎昨替母校台北市大拍攝國際招生影片，難得上妝，平常都是素顏的她被問到上次化妝是何時，她搖搖頭說，「真的不記得了。」

戴資穎說，每次化妝會變得比較白，「難道我有這麼黑嗎？以前還有人問我是不是田徑選手，或是羽球有在室外練嗎？」讓她哭笑不得。

台北市大將赴印度招生，宣傳短片最後10秒是戴資穎壓軸登場，談到印度，小戴表示，印象最深就是咖哩，她曾到印度參加超級聯賽與當地聯賽，也曾體驗當地傳統服飾紗麗。

剛奪下全英公開賽后冠的戴資穎，將缺席月底印度超級賽，下月則要啟程到大馬、新加坡參加超級賽繼續爭取積分，5月也將參加混團蘇迪曼盃。

面對未來目標，戴資穎表示，她其實無所求，只希望能繼續拚，一直打到2020年東京奧運。