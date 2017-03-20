台啤淘汰 「撤換教頭說」擾亂春水

台啤遭裕隆淘汰出局，球隊氣氛顯得十分低迷。（記者林正堃攝）

〔記者林宗偉／新北報導〕台啤與裕隆背水一戰輸球遭到淘汰，但就在大戰前夕，體能教練王建惟於臉書爆料，有具政治影響力人士欲引進新的教練團，讓不少球迷震撼不已，教頭周俊三昨出面滅火說：「不會有太大變動。」

周俊三滅火 「不會太大變動」

台啤輸掉第5戰後，周俊三便在臉書上PO文說：「在這個時間點，發生了這麼特別的事，是要考驗應變能力嗎？政治非一般人能玩的。要知所進退，小的知道了。」這段引起球迷臆測的話語，也在王建惟發文指出教練團下個球季會因政治力量改組，彼此間產生連結。

但周俊三避重就輕說：「其實我常喜歡拋出一些東西後，再看看各界的想法。」像有人就會覺得他是在說前役與賀夫的言語衝突；至於王建惟的發言，他則認為，年輕人就是比較衝動直白。

周俊三表示，第6戰賽前，台啤總經理曾俊凱及領隊蔡易餘都到場安撫士氣，強調肯定教練團整季的努力，接下來不會有太大變動，要大家安心打球，只是距離下季還有很長一段時間，代理總教練兵符的他會不會留任，自己也不便預測。

周俊三指出，台啤最後兩戰輸球的確技不如人，與改組消息無關，但這個球季子弟兵表現還是相當亮眼，從一開始在例行賽排名倒數，最後竟能殺進準決賽，他驕傲地說：「我的球員挺住了。」