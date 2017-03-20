過招侍JAPAN 梅登、川崎耍幽默

日本隊與小熊隊熱身賽，菊池涼介1局上轟出陽春彈。（取自網路）

〔記者徐正揚／綜合報導〕去年世界大賽冠軍小熊隊昨天在大聯盟安排的熱身賽以6：4擊敗經典賽日本隊，總教練梅登不但提出想與經典賽冠軍隊交手的想法，還提醒日本隊「去道奇球場記得要吃熱狗」。

川崎宗則（後）與青木宣親擁抱問候。（取自網路）

日本前3任投手藤浪晉太郎、增井浩俊、松井裕樹合力投完6局，被小熊以8安加4保送攻下6分奠定勝基，打線雖在1局上由菊池涼介轟出陽春彈，隨後遭小熊38歲老將雷基壓制，前5局只擠出3安，直到第8局才重啟攻勢，扳回3分。

梅登於1980年在發展聯盟時曾與日本隊交手，最深刻的印象是投手都能把球控在好球帶下緣，如果有機會，他想打個不一樣的世界大賽—於經典賽後與冠軍隊打3戰2勝。「那會是有趣的對決，對小熊備戰新球季也有幫助。」他說。

經典賽4強賽將在道奇球場舉行，梅登向日本媒體表示，去道奇球場的第一件事，就是別忘了品嚐超好吃的熱狗，還建議日本隊「全力以赴，好好享受比賽，欣賞具有歷史的美麗球場」。

川崎宗則隨小熊出賽，先發守游擊打第1棒，3打數1安打1保送還盜2次壘。他向日本媒體表示，上場後只專注在比賽，很抱歉對藤浪敲出安打，下個兒子將取名晉太郎，表達對藤浪的歉意；他覺得，日本隊的速度與力道都不輸人，是最危險的球隊，「如果一直想著缺點，就不會贏。」他說。