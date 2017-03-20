快樂「波」任務 6戰全勝晉4強

經典賽4強首戰明登場，日職養樂多隊重砲巴倫汀（中）將率荷蘭對決波多黎各。（資料照）

〔記者吳清正／綜合報導〕已經提前以分組第1晉級經典賽4強的波多黎各，複賽最後一戰仍然卯起來打，以13：2大勝委內瑞拉，預賽起6戰全勝，將在明天的準決賽開幕戰對決荷蘭。

瓦加斯（中）昨轟出2分砲率波多黎各大勝委內瑞拉，波軍預賽全勝晉級4強。（歐新社）

鼓舞波多黎各民心士氣

波多黎各和日本隊是今年經典賽保持全勝的球隊，老將貝爾川表示：「我們現在給予我們國家的快樂是不可思議的，身為一個國家我們正經歷很艱辛的時候，我們讓全民團結一致，每一個人都全力支持我們，我們打出非常棒的比賽，希望能夠用這樣的方式完成經典賽。」

波多黎各先發9人全員安打，共擊出17安，包括瓦加斯的2分砲和6支二壘打，阿維列斯4安打、3打點，帕剛3安打、2打點。

波多黎各是上屆經典賽亞軍，今年更是攻守俱佳，6場比賽攻下51分，只失掉15分，總教練羅德里魁茲表示：「我們預期可以打出好比賽並在經典賽取得好成績，但是並沒有預期可以全程如此主宰比賽，現在我們要到洛杉磯了，必須在那裡再贏2場比賽，所以過去的6場不論表現得怎麼樣，都已經過去了，我們必須專注在即將到來的工作。」

荷蘭熱身賽慘輸響尾蛇

波多黎各的準決賽對手荷蘭昨天和響尾蛇隊進行熱身賽，投手群遭到重擊，以5：12敗下陣來。荷蘭由前統一獅洋投柯德曼先發，投1局被擊出3支安打失2分，另一位前獅隊洋投馬帝斯中繼1局，被擊出2支安打失1分，打線以第9棒山姆斯表現最佳，4打數3安打包括全壘打和二壘打各1支，打下4分打點。