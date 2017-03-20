經典論戰／日本不簡單 連兩屆獨抗大聯盟

本屆經典賽日本隊，陣中僅青木宣親一個大聯盟球員。（資料照）

世界棒球經典賽4強出爐，日本、荷蘭、波多黎各和美國明天起在道奇球場展開準決賽，陣中只有1位大聯盟球員的日本，繼4年前再度獨力對抗3支以大聯盟球員為主的球隊，而今年從預賽起的戰況也再度顯示，非大聯盟體系球隊要在經典賽勝出越來越難。

2006年創辦的經典賽，雖然以大聯盟球員參賽為號召，第1屆打進4強的日本、古巴、韓國和多明尼加，只有多明尼加是以大聯盟球員為主，最後由日本打敗古巴奪得冠軍，加上美國只排名第8，在在讓主辦經典賽的大聯盟臉上無光。

09年雖然有美國和委瑞內拉2支大聯盟體系球隊打進4強，但仍然無緣爭冠，冠軍戰日本和南韓鏖戰到延長賽，10局上日本鈴木一朗打出致勝安打而衛冕成功。

13年經典賽戰況開始向大聯盟體系球隊傾斜，4強球隊只有日本不是以大聯盟體系球員為主，提前確定大聯盟體系球隊首度有爭冠機會，而波多黎各在準決賽以3：1擊敗日本，確定冠軍從大聯盟體系球隊產生，最後由多明尼加贏得冠軍。

美國28人名單全員現役大聯盟

今年大聯盟體系球隊的優勢更加明顯，台灣和南韓同時在預賽淘汰，經典賽8強首度只有1支亞洲球隊晉級，日本和古巴是唯二非大聯盟體系的8強球隊，也是歷年最少。4強隊伍28人名單中的現役大聯盟球員人數：美國28人、荷蘭6人、波多黎各9人、日本1人。

今年首度打進會內賽的以色列，雖然以大聯盟退役和小聯盟球員為主，接連打敗韓國、台灣和古巴，只差一步就晉級4強，而預賽和波多黎各、委內瑞拉、墨西哥同組的義大利，打到加賽才無緣晉級，未來其它歐洲球隊也可能仿效網羅更多大聯盟體系球員助陣。

（記者吳清正）