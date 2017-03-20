萬金石馬拉松／謝謝你們曾看輕我…林育宏跑出冠軍

補給品「石門肉粽」很搶手。（記者卓佳萍攝）

〔記者卓佳萍／萬里報導〕尋求銀標籤認證的萬金石馬拉松昨天在細雨中起跑，跑者淋雨衝刺，終點線竄出一大黑馬，畢業於台北市大的林育宏跑出生涯最佳2小時34分34秒，於國內組稱王，收下生涯首個全國冠軍頭銜，賽後他直呼：「非常意外！」

黑馬林育宏於國內組稱王。（720armour運動眼鏡提供）

原本設定跑2小時40分，先前最佳是2小時45分的林育宏在跑團學長帶領配速下，收到超越預期的成果，他說：「很感謝學長，也感謝過去不看好我的人，他們給我動力跑去下去。」

尋求銀標籤認證的萬金石馬拉松，可看到優美的海岸線。（資料照，大會提供）

林育宏長期有腰疾困擾，近期則被感冒病毒找上門，但他表示，不想被傷痛擊倒，想挑戰自己的能耐。過去專項是5000公尺的他，2013年結束學生歲月，當兵前一天，選擇參加台北馬拉松，從那時開始轉換人生跑道。

首度獲得「全國第一」頭銜，林育宏增添信心，他表示，這成績應該達到台北市設定的全運會標準，希望10月能替北市爭取最高榮耀。

國內女子全馬冠軍由林于馨衛冕成功，她跑出3小時03分28秒，可惜未能跑進全運會標準。

菁英組部分，由肯亞健將耶哥、蒙古女將巴亞索古特稱帝后，分別跑出2小時17分02秒、2小時38分08秒，帶走女王頭獎座與獎金1萬美元（約30.8萬台幣）。