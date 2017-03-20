印地安泉網賽》「辛然配」奪冠 前球后謝謝「詠然」

詹詠然（左）與辛吉絲拿下美國印地安泉網賽女雙冠軍。（法新社）

大詹和偶像「合拍」比贏球還嗨

辛吉絲賽後還PO出和詹詠然兩人吃蛋糕慶祝照片。（取自網路）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕對詹詠然來說，WTA頂級印地安泉冠軍和千萬獎金，其實比不上兒時偶像辛吉絲感性告白：「謝謝詠然，讓我再次相信自己。」最佳拍檔「辛然配」即將乘勝追擊，期待下站邁阿密風雲再起。

規模、等級僅次四大滿貫的印地安泉網賽，第6種子「辛然配」磨合順利，昨日挾著扳倒前、後任女雙世界球后餘威，7：6（7：4）、6：2再挫捷克非種子荷迪絲卡／席妮亞可娃，5連勝1盤未失封后，共享38.517萬美元（約1175萬台幣）高額獎金！賽後兩人笑吻搭檔3站首座金盃，同聲說：「我們贏球秘訣很簡單，就是整天混在一起，包括練球、比賽和吃飯。上場信任彼此不斷鼓勵，就算落後或搶7、搶10緊張時刻，也絕不責怪對方失誤。」

公開贏球秘訣 整天混在一起

名氣響亮如辛吉絲，去年8月才與曾聯手囊括10冠的印度米爾莎分手，之後難覓合適戰友，直到上月首度與詹詠然合拍，歷經杜哈、杜拜等中東賽事洗禮，「辛然配」臨場默契發酵，很快在北美贏得質量兼具冠軍，樂得這位名人堂現役傳奇邀大詹吃起司蛋糕、逛街血拚，甚至自拍扭扭舞短片搞笑慶功。

「在這裡贏球，對我們意義重大。」頒獎儀式上，詹詠然以流利英語表示，上回印地安泉打進決賽，還得回溯至10年前，加上這是她和妹妹詹皓晴拆夥後，首度與單、雙打都當過世界球后的辛吉絲組軍，兩人能在短短一個月內奪冠，對信心與士氣都有極大幫助。36歲的辛吉絲則說：「一路遭遇的對手，都是職業頂尖組合，能贏得最後勝利，確實驚喜又開心，也證明我們選擇正確。」

合拿千萬獎金 大詹生涯最多

芳齡27的詹詠然，本季WTA雙打第2冠、生涯第19冠到手，更是獎金與等級最高的一座，令她和團隊格外振奮。逐漸培養出好感情的「辛然配」，接下來飛往美國東岸佛羅里達，繼續挑戰同等級邁阿密大賽，掄元行情跟著水漲船高。